Emiliano Martinez è sempre più il protagonista assoluto dei festeggiamenti dell’Argentina per il titolo di campione del Mondo. Il portiere, dopo l’episodio del gesto alla consegna del premio individuale, ha dedicato un coro poco felice nei confronti di Kylian Mbappé.

Il del Dibu Martinez recitava: «Un minuto di silenzio… Per Mbappé che è morto». Un episodio che, soprattutto in Francia, potrebbe far discutere ed avere delle ripercussioni.

🎶El vestuario de Argentina🇦🇷: – "Un minuto de silencio…"

– "Shhhhhhhh"

– Dibu Martínez: "Para Mbappe que está muerto"pic.twitter.com/FOlNCxEzj1 — Tiempo de Juego (@tjcope) December 18, 2022

