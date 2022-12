Argentina Francia, l’ex centrocampista transalpino Karembeu ha parlato in vista del big match in programma domenica

Karembeu, ex centrocampista, ha parlato in vista di Argentina-Francia, finalissima di Qatar 2022. Le dichiarazioni a RMC Sport.

LE PAROLE – «Non è una partita nella partita, perché i due uomini, perché Messi e Mbappé, per la loro posizione in campo, non dovranno giocare uno contro l’altro. Ma la loro presenza domenica sul prato del Lusail Stadium è la più grande attrattiva del calcio mondiale. Pelé l’aveva predetto, il suo figlio spirituale è Mbappé. Pelé ha vinto tante volte e anche Mbappé può farcela. Potrebbe essere l’ultima per Leo Messi, vuole finire bene».

L'articolo Argentina Francia, Karembeu: «Mbappé figlio spirituale di Pelé, ma Messi…» proviene da Calcio News 24.

