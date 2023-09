L’Argentina di Lautaro Martinez scende questa sera in campo contro la Bolivia, sorprende la scelta di Scaloni sul capitano nerazzurro

Sembravano esserci tutte le condizioni necessarie e invece il capitano dell’Inter Lautaro Martinez non partirà da titolare questa sera nella sfida della sua Argentina contro la Bolivia. Alle ore 22 infatti, l’albiceleste sfiderà la nazionale sudamericana per agguantare quanto prima possibile la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Malgrado un inizio di campionato a dir poco strepitoso con i nerazzurri (cinque gol messi a segno in tre partite), il commissario tecnico Lionel Scaloni ha preferito far rifiatare El Toro. Probabile dunque, l’utilizzo della stella dei meneghini a partita in corso.

L’articolo Argentina, Lautaro Martinez titolare? Sorpresa per il capitano dell’Inter proviene da Inter News 24.

