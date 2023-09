Durante la partita tra Svezia e Austria, il centravanti dell’Inter Marko Arnautovic ha siglato una straordinaria doppietta

I Nazionali in casa Inter non stanno deludendo le aspettative. Frattesi? Non solo, per esempio c’è anche il centravanti austriaco Marko Arnautovic.

Contro la Svezia è stato autore di una doppietta importante per trascinare la sua Austria alla vittoria.

L’articolo Nazionali Inter, doppietta per Marko Arnautovic in Svezia-Austria proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG