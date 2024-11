Da una parte l’etá e gli infortuni e dall’altra una scelta tecnica. I due milanisti sono finiti ai margini per motivi diversi ed entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2025.

In un calcio sempre più dominato dalle strategie di mercato e dagli equilibri finanziari, anche le storie più affezionate tra giocatori e club possono giungere a un epilogo forse inaspettato.

È il caso di due rossoneri un tempo figure importanti per il Milan, le cui strade sembrano destinare a separarsi a seguito di una decisione maturata all’interno della dirigenza rossonera.

Un addio programmato

La dirigenza del Milan ha delineato le sue intenzioni per il prossimo mercato estivo, mettendo molto probabilmente fine al rapporto con entrambi i giocatori. Tutti e due con contratti in scadenza il 30 giugno 2025, non vedranno proposta alcuna offerta di rinnovo, lasciando presagire un addio a parametro zero. Una strategia che evidenzia non solo la volontà di rinnovamento della squadra ma anche una precisa scelta economica in un contesto in cui la gestione degli ingaggi e delle scadenze contrattuali diventa sempre più cruciale.

La fine di un’era per Calabria e Florenzi

La decisione del Milan segna il termine di un’epoca per Davide Calabria, difensore cresciuto nel vivaio milanista e arrivato fino alla fascia di capitano nelle ultime due stagioni. La sua storia con la maglia rossonera si è sviluppata attraverso tutte le fasi della crescita professionale, rimanendo sempre un punto fermo nella formazione. Per Alessandro Florenzi, il cui arrivo in rossonero risale a quattro anni fa, l’esperienza milanista si conclude dopo un percorso costellato da alti e bassi e decisamente limitato da infortuni che ne hanno frenato la continuità di rendimento.

Davide Calabria

Verso nuovi orizzonti

Con la sempre più probabile ufficializzazione dell’addio a Calabria e Florenzi, il Milan si apre a nuove prospettive per la propria fascia destra. La decisione, seppur difficile sopratutto per il legame creatosi con il capitano rossonero, sottolinea l’intenzione di intraprendere una fase di restyling, mirando a rinforzare la squadra con nuovi innesti capaci di elevare il livello tecnico/tattico e di ringiovanire la rosa. Questo scenario offre anche ai due giocatori l’opportunità di cercare nuove sfide e rilanciarsi in contesti in cui possano essere protagonisti assoluti.

