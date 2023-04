Lorenzo Ariaudo, ex difensore della Juve dal 2008 al 2010, ha commentato così la gara di ieri in Coppa Italia contro l’Inter

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, l’ex difensore bianconero Lorenzo Ariaudo ha detto la sua sul match di Coppa Italia di ieri sera tra la Juve e l’Inter.

LE PAROLE DI ARIAUDO-: «Secondo me è stato un pareggio giusto. In vista del ritorno è stato un peccato per la Juve che si è vista pareggiare negli ultimi secondi. Mi aspettavo una partita bloccata perché secondo me si risolverà nei 180 minuti, se non di più. Le due squadre hanno attaccato senza scoprirsi troppo, per cui mi aspettavo una sfida del genere. Rissa finale? È il derby d’Italia…È normale che ci siano tensione e nervosismo. Juve e Inter si giocano tanto, sanno che allo scudetto non possono più arrivare e quindi puntano sulla Coppa Italia. Purtroppo a volte non si riescono a gestire i nervosismi in campo e quando c’è un episodio del genere scatta un po’ di parapiglia generale».

