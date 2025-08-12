Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare voci sul possiible addio davvero pesante: ecco di cosa si tratta.

Simone Inzaghi è andato in Arabia Saudita all’Al-Hilal dopo l’importante esperienza all’Inter, dove ha conquistato vari trofei e soprattutto uno scudetto nel 2023/24, sfiorandone altri due. Purtroppo nel corso dell’ultima stagione calcistica non è arrivato nemmeno un titolo, e la partita d’addio dell’allenatore piacentino è stata quella della pesante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG.

In ogni caso, amarezza a parte, i ricordi positivi ed emozionanti dell’ex tecnico nerazzurro a Milano non sono pochi, e dopo aver archiviato tale esperienza così gratificante ha deciso di passare in tutt’altro continente e campionato a lavorare.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, potrebbe non essere l’unico a trasferisrsi in Arabia Saudita. Un altro addetto ai lavori dell’Inter potrebbe prendere questa importante decisione da qui ai prossimi anni.

Inter, l’addio è pesantissimo: le ultime indiscrezioni

Negli ultimi giorni, sono circolate non poche indiscrezioni per quanto riguarda il futuro di Piero Ausilio, specialmente in direzione Arabia Saudita. L’attuale direttore sportivo dell’Inter potrebbe raggiungere Simone Inzaghi all’Al-Hilal, riformando la coppia vincente degli ultimi anni alla Milano nerazzurra. Il club arabo, alla ricerca di un nuovo dirigente di spessore internazionale, vorrebbe ingaggiare proprio Ausilio. Come riportato dagli arabi di Eremnews.com, viene elogiato non poco l’addetto ai lavori nerazzurro, specialmente per quanto riguarda l’ottimo lavoro fatto per portare l’Inter al top del calcio italiano ed europeo dopo tanti anni difficili passati anche attraverso suoi errori.

In Arabia ne riconoscono quindi capacità e umiltà dinanzi agli errori commessi. Senza dimenticare di citare il premio vinto da Auslio come miglior direttore sportivo del mondo e assegnato da parte del Globe Soccer Award. Secondo il sito web, il potenziale arrivo del dirigente equivarrebbe a una sorta di rivoluzione sportiva per l’Al-Hilal, specialmente dopo l’accordo raggiunto con Inzaghi.

Ausilio potrebbe attrarre talenti e costruire una squadra vincente, il che è proprio ciò che vuole ottenere il club arabo. Se accettasse di trasferirsi in Arabia Saudita, avrebbe la possibilità di protare avanti un lavoro costante e continuo per migliorare la prima squadra e le giovanili della società che sembra desiderarlo non poco. Staremo a vedere se l’Inter sarà disposta a lasciare andare l’uomo che, insieme a Giuseppe Marotta, ha riportato i nerazzurri al vertice del calcio che conta. Prima di tutto, c’è almeno un’altra stagione da vivere insieme, poi per quanto riguarda il futuro si vedrà.