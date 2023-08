Carlo Pellegatti, giornalista, ha svelato un retroscena a Radio24 su Marko Arnautovic e l’interesse del Milan prima del suo approdo all’Inter

Carlo Pellegatti, giornalista, ha svelato un retroscena a Radio24 su Marko Arnautovic e l’interesse del Milan prima del suo approdo all’Inter. Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Arnautovic era già preso dal Milan prima della rivoluzione societaria. Per me quella dell’ex Bologna era e resta tuttora una bella idea. Non cambio opinione sul giocatore perché è andato all’Inter».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG