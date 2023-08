L’Inter non molla la pista Marko Arnautovic. Novità importanti potrebbero arrivare grazie al calciatore stesso: le ultime

Sono attesi nuovi sviluppi sulla trattativa intavolata dall’Inter per far ritornare Marko Arnautovic a Milano. Il Bologna continua a fare resistenza per la sua cessione.

Come riferisce Sport Mediaset, l’austriaco proverà a forzare la mano, chiedendo lui stesso lunedì al club rossoblù di essere ceduto. I nerazzurri potrebbero spingersi ad offrire 10 milioni di euro, mentre la richiesta del club di Saputo resta di 15-20 milioni.

L’articolo Arnautovic Inter, l’austriaco chiederà la cessione al Bologna: gli scenari proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG