Rafa Benitez, allenatore del Celta Vigo, ha parlato in conferenza stampa della possibile cessione di Gabri Veiga al Napoli

PAROLE – «E’ in una situazione, come altri giocatori di altre squadre, in cui il mercato è aperto, ha una clausola e si parla molto che può andare via, di quando può andare via ecc… Lui è uno che mi piace, può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è, il mercato è così e l’interesse per lui (del Napoli, ndr) è reale. Per noi l’ideale sarebbe risolvere presto la situazione, ma in caso contrario sono contento di averlo. Gabri è arrivato un po’ più tardi, gli manca il ritmo partita che possono avere i compagni, ma resta un giocatore importante. Gli ho parlato della percezione della situazione, per farlo concentrare sul lavoro come stiamo facendo. Non sappiamo se andrà via prima o poi, all’improvviso può arrivare una squadra che paga la clausola e tu non puoi fare niente o può arrivare una squadra che fa un’offerta vicina».

