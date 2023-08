Marko Arnautovic ha fatto il suo ritorno all’Inter 13 anni dopo l’ultima volta: le sensazioni al primo allenamento con i nerazzurri

Marko Arnautovic non ha tempo da perdere al primo giorno di Inter (in realtà il suo ritorno, essendoci stato 13 anni fa). Nel pomeriggio l’austriaco ha varcato i cancelli di Appiano Gentile per allenarsi con Simone Inzaghi ed i suoi nuovi compagni, dopo aver terminato le visite mediche ed aver firmato il suo nuovo contratto. Manca ancora l’ufficialità, ma c’è subito la voglia di mettersi a disposizione del nuovo allenatore.

Come riferisce Sky Sport, l’attaccante ex Bologna ha mostrato grandissima voglia ed entusiasmo di intraprendere questa nuova avventura.

L’articolo Arnautovic Inter, subito il primo allenamento ad Appiano: le sensazioni proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG