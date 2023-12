Il centravanti dell’Inter Marko Arnautovic deve assolutamente sbloccarsi tra le mura amiche: non segna da 13 anni

Come riportato FCInternews1908, Marko Arnautovic è in un periodo abbastanza particolare in casa Inter: non soltanto perché deve cercare di guadagnarsi la riconferma tra le fila nerazzurre, ma anche per una questione ovviamente realizzativa.

Infatti Marko Arnautovic non ha segnato neanche una rete a San Siro: un dato che fa riflettere l’andamento del centravanti nonostante impegno e dedizione ovviamente legata all’Inter e alla fiducia di Inzaghi.

L’articolo Arnautovic, maledizione San Siro. Ancora a zero goal in casa proviene da Inter News 24.

