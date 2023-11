Ralf Rangnick, allenatore dell’Austria, ha voluto rassicurare la presenza dell’attaccante dell’Inter Arnautovic

Ralf Rangnick, allenatore dell’Austria, ha voluto parlare in conferenza stampa per rassicurare anche la presenza dell’attaccante dell’Inter Arnautovic: fermo precedentemente ai box causa l’infortunio rimediato in campionato contro l’Empoli al Castellani. Ecco le dichiarazioni del tecnico.

«Abbiamo tutti a bordo. Tutti i giocatori in rosa sono pronti per entrare in azione. Giocheremo con i migliori undici e cercheremo di portare in campo il nostro miglior gioco possibile»

L’articolo Arnautovic, Rangnick rassicura: «Presente anche lui» proviene da Inter News 24.

