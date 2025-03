Arnautovic risorge: cosa nasconde davvero il suo ritorno e cosa filtra per le prossime partite

L’austriaco sembrerebbe il nerazzurro più in forma in attacco al momento per via degli acciacchi dei compagni e non solo.

Marko Arnautovic è pronto a sfruttare il buon momento che sta attraversando. Le sue prestazioni recenti, sia con l’Inter che con la nazionale austriaca, lo pongono in una posizione favorevole. Da qualche settimana, l’attaccante nerazzurro ha guadagnato terreno nelle gerarchie della squadra, consolidandosi, secondo il Corriere dello Sport, come il terzo attaccante dietro Lautaro e Thuram. Il suo impatto in campo non è passato inosservato, tanto che nella partita contro la Serbia, Arnautovic ha mostrato una forma fisica ottimale, nonostante un episodio decisamente spiacevole.

L’infortunio non frena la sua determinazione

Il colpo ricevuto al ginocchio durante la partita ha causato dolore all’addome e un attacco di panico. Nonostante ciò, Arnautovic non ha mollato e ha continuato a combattere. La sua capacità di reagire in un momento di difficoltà ha dimostrato non solo la sua forza mentale, ma anche la sua determinazione a non farsi sopraffare dagli ostacoli. Dopo il momento di paura, fortunatamente, non ci sono stati danni gravi, e il giocatore austriaco è pronto per la partita di ritorno contro la Serbia, con l’obiettivo di dare il massimo in vista delle prossime sfide.

Arnautovic, protagonista nella ripresa delle gerarchie interiste

Il suo rientro alla forma è particolarmente significativo per l’Inter, dove i problemi fisici stanno limitando le opzioni offensive. Lautaro Martinez ha dovuto fermarsi per un infortunio muscolare di cui nei prossimi giorni si saprà di più, Thuram e Taremi da tempo lottano con infortuni persistenti. Arnautovic, con la sua capacità di fare la differenza, rappresenta una risorsa importante per la squadra: Inzaghi spera che possa essere un protagonista fondamentale al ritorno dalla sosta nella sfida contro l’Udinese. Se la sua crescita continuasse, potrebbe diventare un punto di riferimento per Inzaghi nelle prossime settimane.

