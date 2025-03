L’Inter trova un alleato inaspettato? Un’assenza può cambiare tutto contro il Bayern

Il Bayern Monaco rischia di perdere un giocatore chiave per la doppia sfida con l’Inter. Una notizia inattesa potrebbe ribaltare gli equilibri del quarto di finale.

Il calendario dei nerazzurri dopo la sosta si preannuncia durissimo. Oltre agli impegni in Serie A e una doppia sfida con il Milan in Coppa Italia, l’Inter dovrà affrontare anche il doppio confronto con il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo a Pasqua, un dettaglio che aggiunge ulteriore complessità a un periodo già carico di tensione. La trasferta in Germania per l’andata è fissata per l’8 aprile, mentre il ritorno a San Siro si giocherà il 16 aprile. L’avversario tedesco, pur avendo mostrato qualche incertezza nelle ultime settimane, resta un ostacolo di altissimo livello con giocatori di qualità in ogni reparto.

Bayern in difficoltà: assenza pesante in difesa

La squadra di Kompany potrebbe dover fare a meno di una pedina fondamentale nella retroguardia. Kim Min-jae, ex Napoli, rischia di saltare entrambe le sfide contro l’Inter per problemi fisici. Il tecnico bavarese dovrà studiare alternative valide per limitare le offensive dei nerazzurri. Per il Bayern, un’ulteriore incognita riguarda Manuel Neuer, il portiere titolare, che aveva iniziato il recupero dopo uno stop forzato.

Nuovo stop per Neuer: in bilico per l’Inter

Il portiere del Bayern aveva ricominciato ad allenarsi dopo una lesione muscolare al polpaccio subita negli ottavi contro il Bayer Leverkusen. Il club tedesco, con una comunicazione ufficiale, ha reso noto che il giocatore ha dovuto interrompere nuovamente la preparazione per una “reazione ai muscoli del polpaccio”. Il suo recupero per la doppia sfida di Champions appare sempre più incerto. Se Neuer non dovesse farcela, il Bayern sarebbe costretto ad affidarsi al secondo portiere, una soluzione che potrebbe cambiare gli equilibri del confronto con l’Inter.

