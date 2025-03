Inter, Frey spiazza tutti: la sua classifica sui portieri della Serie A lascia dubbi

L’ex portiere Sebastien Frey ha stilato una sorprendente classifica sui migliori estremi difensori della Serie A.

La situazione tra i pali dell’Inter continua a far discutere. Yann Sommer è indubbiamente il numero uno sia per le parate che è in grado di fare sia per le grandi doti nella costruzione dal basso. Dietro di lui, Josep Martinez ha risposto presente nelle poche occasioni avute, dimostrando di poter essere una valida alternativa. Nonostante ciò, il suo impiego limitato continua ad alimentare dubbi. La società continua a valutare il futuro del ruolo, tra conferme e possibili colpi di mercato. In questo scenario, il nome di Gianluigi Donnarumma torna ciclicamente a essere accostato all’Inter, soprattutto perché il suo contratto con il PSG non è ancora stato rinnovato.

Donnarumma e le critiche in Francia: un clima difficile

Il capitano della Nazionale italiana continua a essere oggetto di discussione in Francia. Le critiche nei suoi confronti non si placano, nonostante prestazioni di alto livello. Secondo l’ex portiere Sebastien Frey, intervistato dal Corriere dello Sport, Donnarumma paga il fatto di essere un giocatore italiano in un campionato in cui la pressione sui portieri stranieri risulta particolarmente intensa. Il suo talento non è in discussione, ma ogni errore viene amplificato, rendendo il clima intorno a lui sempre più pesante. Nonostante ciò, la scuola italiana dei portieri resta un punto di riferimento a livello internazionale, grazie alla meticolosa preparazione tecnica che continua a sfornare estremi difensori di alto livello.

I migliori portieri della Serie A secondo l’ex Inter

L’ex estremo difensore poi spiega brevemente quali sono i più forti del campionato italiano: De Gea della Fiorentina è assolutamente sul podio. Poi c’è: “Carnesecchi, mi piace tantissimo. Sta facendo cose incredibili in una grande squadra come l’Atalanta, ma secondo me può fare anche un salto ulteriore”. E infine: “Sommer, lui è pura affidabilità“.

