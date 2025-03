Inter, un colpo già chiuso, di chi prenderà il posto?

L’Inter ha già bloccato un talento per il futuro, ma dietro questa operazione si nasconde un’altra mossa.

La società nerazzurra si è mossa con largo anticipo per assicurarsi giovani talenti da inserire nella rosa della prossima stagione. Uno dei nomi più interessanti è quello di Petar Sucic, centrocampista della Dinamo Zagabria, già bloccato a gennaio. Il giocatore ha vissuto mesi difficili a causa di un infortunio che lo ha costretto a fermarsi dallo scorso novembre, ma il suo recupero procede senza intoppi. Dopo un lungo lavoro di riabilitazione, il 21enne è tornato a disposizione del suo club e della nazionale croata, pronto a riprendere il suo percorso di crescita. Un esperto ha dato un giudizio netto su di lui.

Un ritorno atteso con impazienza

Giovedì scorso, nella sfida contro la Francia, il giovane talento ha riassaporato il campo con la maglia della Croazia, entrando nei minuti finali. La partita, vinta 2-0 dai padroni di casa con reti di Budimir e dell’ex Inter Perisic, ha segnato per lui un momento importante. “Questo rientro significa molto per me, così come il fatto di poter aiutare la mia nazionale. Sono stato fuori a lungo e ora mi sto rimettendo in forma”, ha dichiarato dopo la gara. Il suo recupero rappresenta un’ottima notizia per la Dinamo Zagabria, che potrà contare su di lui nelle prossime settimane, ma soprattutto per l’Inter, che lo aspetta con grande fiducia.

L’accordo con l’Inter è già stato definito

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sucic si trasferirà a Milano nella prossima sessione di mercato, grazie a un accordo già raggiunto nei mesi scorsi. La cifra pattuita si aggira sui 14 milioni di euro, con l’aggiunta di 2,5 milioni di bonus e una clausola che garantisce alla Dinamo Zagabria il 10% sulla futura rivendita. L’Inter vede in lui un profilo ideale per il centrocampo del futuro, con caratteristiche che lo rendono il naturale sostituto di Frattesi. Quest’ultimo sembra sempre più vicino a una cessione, aprendo così la strada all’inserimento del giovane croato nella squadra di Inzaghi.

