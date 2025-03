Arda Güler all’Inter? In realtà c’è un grande dubbio che frena il trasferimento

Nonostante l’interesse dell’Inter, Arda Güler potrebbe non essere il profilo giusto. C’è un aspetto in particolare che sta facendo vacillare la decisione finale.

Negli ultimi giorni, il nome di Arda Güler è stato al centro di numerose voci riguardanti un possibile trasferimento all’Inter. Il giovane talento turco, classe 2005, è in forza al Real Madrid ma sta trovando poco spazio nella squadra di Ancelotti. Nonostante il suo enorme potenziale, Güler è spesso relegato a un ruolo di riserva e non rientra nei piani principali del tecnico spagnolo. La situazione potrebbe aprire a un’eventuale partenza, con l’Inter che sembra avere già un piano per portarlo a Milano; il fa il punto della situazione Corriere dello Sport.

Duplice obiettivo “Real”

Nel frattempo, l’Inter non smette di pensare in nessun modo a Nico Paz, un altro giovane talento, classe 2004, che ha già mostrato di adattarsi perfettamente al calcio italiano. Paz, con la sua versatilità, si presterebbe venissimo al tipo di gioco che Inzaghi vuole sviluppare, portando qualità e inserimenti offensivi a supporto delle punte. La mezzala offensiva sembra essere il ruolo ideale per il giovane argentino, che potrebbe ripercorrere le orme di Calhanoglu e Mkhitaryan.

I dubbi sul turco

L’Inter, dopo aver monitorato da vicino la situazione di Güler, non sembra del tutto convinta dall’idea di ingaggiarlo. Nonostante le qualità tecniche, l’ex Fenerbahce potrebbe incontrare delle difficoltà a inserirsi nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Il turco, abituato a giocare in ruoli offensivi e magari partendo largo, potrebbe non riuscire a esprimersi al meglio in un contesto che richiede un’interpretazione più dinamica e difensiva, come quella del 3-5-2. Inoltre, il recente endorsement da parte di Hakan Calhanoglu, che ha invitato Güler a considerare l’Inter, aggiunge solo ulteriore pressione sulla decisione. In tutto ciò, c’è da considerare che potrebbe diventare difficilissimo ingaggiare Nico Paz.

