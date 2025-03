Pablo Paz rompe il silenzio tra futuro di Nico e foto con Zanetti: l’Inter prende appunti

Il padre di Nico Paz rivela dettagli sorprendenti sul futuro del figlio e svela la verità dietro l’incontro con Zanetti: un passo decisivo verso l’Inter?

In casa Inter, il nome di Nico Paz sta diventando sempre più centrale, e la sua figura è diventata un argomento di discussione tra dirigenti e proprietà. Il giovane argentino, che milita al Como, ha dimostrato un grande talento in questa stagione, conquistando i riflettori dei club di tutta Europa. La sua crescita esponenziale ha fatto sì che il club nerazzurro lo considerasse una delle principali opportunità per il futuro. Il progetto che l’Inter ha in mente per lui è chiaro: inserire Nico Paz nella rosa di Simone Inzaghi per ridare nuova linfa ad una squadra un po’ in là con gli anni. Infatti l’argentino non è l’unico giocatore su cui si sta muovendo l’Inter.

Il ruolo fondamentale del padre e l’influenza di Fabregas

Il padre di Nico, Pablo Paz, ha rivelato alcuni retroscena della decisione che ha portato suo figlio al Como. In un’intervista rilasciata a La Provincia, ha raccontato come la scelta di Nico non sia stata affatto semplice: diverse squadre erano interessate, ma alla fine il progetto del Como è riuscito a convincere padre e figlio. L’intervento di Cesc Fabregas, che ha parlato direttamente con la famiglia Paz, è stato cruciale per far capire al giovane che avrebbe avuto le opportunità giuste per crescere. La possibilità di giocare in un ambiente stimolante, con un allenatore che potesse valorizzarlo, è stata una delle motivazioni principali per cui Nico ha scelto Como.

Intrigo a tre per il futuro di Nico Paz

Il Real Madrid ha il controllo sul futuro del ragazzo potendolo ricomprare dal Como per cifre intorno ai 10 milioni di euro. Pablo Paz sul futuro del figlio è stato piuttosto chiaro: “Restare qui ancora? Io credo che se chiedete a Nico cosa vorrebbe fare, lui vorrebbe stare senza dubbio un altro anno qui, perché si trova benissimo, è felice, e con Fabregas è come essere a un master universitario. Gli piace tutto qui, la squadra, il gruppo, la gente. Anche io sarei d’accordo. Poi certo, ci sono in ballo interessi superiori, ma un altro anno qui sarebbe ok“. Poi sui rumors riguardanti l’Inter: “Le foto con Zanetti hanno già fatto scrivere Paz all’Inter? Ma no, io Javier siamo molto amici, eravamo compagni di camera in nazionale, figuratevi. Un ritrovo tra amici, ogni tanto ci vediamo“.

