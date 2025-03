La caviglia di Marcus Thuram non ha smesso di preoccupare Inzaghi: attese novità da oggi

Sono giornate molto importanti anche queste per la squadra nerazzurra: Inzaghi è pronto a confrontarsi con diversi acciaccati.

Oggi Marcus Thuram torna ad Appiano, ma l’atmosfera intorno a lui non sarà quella di sempre. La caviglia che lo ha tenuto lontano dagli impegni con la Nazionale continua a destare preoccupazioni, anche se nessuno all’Inter sembra troppo allarmato; è quanto riporta la Gazzetta dello Sport nel suo lungo focus. Simone Inzaghi avrà l’opportunità di valutare le condizioni del suo attaccante e capire come procedere con il piano di recupero. Il tecnico approfitterà di questa settimana delicata per orientare Thuram verso il lavoro da svolgere in vista degli impegni che seguiranno. La situazione resta da monitorare, ma la priorità sarà quella di avere il francese al massimo per i momenti decisivi della stagione. Questo perché alla ripresa le cose non saranno per nulla belle in attacco.

Aprile di fuoco per l’Inter

Il mese che sta per iniziare si prospetta particolarmente intenso per l’Inter, con la squadra che dovrà difendere il vantaggio sul Napoli, ottenuto con grande fatica durante la trasferta a Bergamo. Marcus Thuram è stato il protagonista di quella vittoria, riuscendo a superare anche il dolore alla caviglia. In tutto ciò anche Lautaro Martínez, arrivato da poco dall’Argentina, sarà ad Appiano per il suo rientro. Gli esami a cui si sottoporrà, insieme a quelli di Dumfries, aiuteranno a stabilire quanto tempo servirà per un completo recupero: la vera sfida sarà quella di averli a disposizione per con la semifinale di Coppa Italia contro il Milan in programma il 2 aprile. È difficile.

Inzaghi spera nel ritorno al gol di Thuram

La priorità ora è che Thuram recuperi completamente per tornare a essere il punto di riferimento offensivo dell’Inter. Il francese tra l’altro sta vivendo un periodo difficile non essendo riuscito a segnare nelle ultime otto partite di Serie A. Nonostante ciò, la sua importanza per la squadra non si è mai offuscata, soprattutto in Champions League, dove ha contribuito in maniera determinante nel passaggio del turno contro il Feyenoord. Per Inzaghi, il ritorno di Thuram al 100% rappresenta una necessità, sia per il campionato che per la Coppa Italia. In vista della partita contro l’Udinese, l’allenatore si affida a lui per portare avanti l’attacco e mantenere la squadra in corsa per gli obiettivi stagionali.

Leggi l’articolo completo La caviglia di Marcus Thuram non ha smesso di preoccupare Inzaghi: attese novità da oggi, su Notizie Inter.