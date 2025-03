Inter, sempre più difficile arrivare a Nico Paz: la società però continua a sperare per diversi motivi

Nonostante le difficoltà crescenti, l’Inter non molla la presa su Nico Paz. La concorrenza aumenta e il futuro del giovane talento resta incerto.

In casa Inter il nome di Nico Paz è diventato un’ossessione condivisa. Dai dirigenti fino alla proprietà, tutti vedono nel giovane argentino il profilo ideale su cui investire per il futuro. La stagione brillante con la maglia del Como ha acceso i riflettori su di lui, attirando l’attenzione di diversi club. L’Inter lo considera una priorità assoluta per l’estate, con l’obiettivo di inserirlo nella rosa di Inzaghi e di farne una sorta di uomo immagine della piccola rivoluzione che avverrà la prossima estate. La società sta già muovendo i primi passi per portarlo a Milano, sfruttando alcuni rapporti privilegiati che potrebbero facilitare l’operazione: il Corriere dello Sport analizza minuziosamente la situazione.

Il Real Madrid ha l’ultima parola

Uno degli aspetti che potrebbe agevolare la trattativa riguarda il legame tra il vicepresidente interista Javier Zanetti e il padre di Nico Paz, Pablo. Questa relazione ha permesso un primo approccio positivo, ma la strada è ancora lunga. Il vero nodo è la posizione del Real Madrid, che detiene il controllo sulla carriera del ragazzo. Il club spagnolo ha inserito clausole di recompra che gli permettono di riprendere il giocatore nei prossimi anni a cifre già stabilite che non sono tra l’altro molto alte. La dirigenza nerazzurra vuole capire le intenzioni delle merengues, consapevole che un affare a titolo definitivo potrebbe essere molto complicato. Oltre a questo, va considerato che il Como, squadra in cui il giovane argentino ha brillato, non vuole rinunciare a lui senza lottare.

Como pronto a un’offerta sorprendente

Mentre l’Inter studia la strategia migliore per strappare Nico Paz al Real Madrid, è emerso un dettaglio che potrebbe complicare tutto. Il Como sarebbe pronto a presentare un’offerta da 20-25 milioni di euro per acquistare il giocatore a titolo definitivo, cercando di eliminare la recompra che il club spagnolo mantiene sul suo cartellino. Nei giorni scorsi, a Madrid, è andato in scena un incontro tra Fabregas, tecnico dei lariani, e Ancelotti per discutere del futuro del talento argentino. Se questa proposta dovesse concretizzarsi ed essere accettata dai Blancos, per i nerazzurri sarebbe quasi impossibile acquistare Nico Paz considerata l’immensa forza economica del Como: l’unica speranza sarebbe, in quel caso, il desiderio del ragazzo di accelerare la sua crescita.

