Asllani spiazza tutti: parole inaspettate sul suo futuro all’Inter

Il centrocampista nerazzurro rompe il silenzio dopo la sconfitta con l’Inghilterra: critiche, dubbi sul futuro e una dichiarazione piuttosto criptica.

Kristjan Asllani ha preso la parola ai microfoni di SportMediaset dopo la recente gara persa contro l’Inghilterra, affrontando domande sul suo futuro e sulle critiche ricevute. Il centrocampista albanese, arrivato all’Inter con grandi aspettative, ha vissuto momenti complessi, specialmente dopo la Supercoppa. Il pubblico non ha risparmiato fischi nei suoi confronti, e lui non ha cercato scuse. Accettare le contestazioni è stato il primo passo per guardare avanti, anche se alcune reazioni sono state più dure di quanto si aspettasse. Ha sottolineato come il supporto della squadra e della famiglia lo aiuti a non farsi abbattere. Nonostante le difficoltà, crede di avere ancora molto da dare e di poter dimostrare il suo valore con il tempo. L’ultima sua grande prestazione in maglia nerazzurra alimentò il grande dibattito sul suo essere da Inter o meno.

Il percorso di crescita nel centrocampo nerazzurro

Nel corso degli anni, Asllani ha lavorato per migliorarsi, consapevole di avere davanti giocatori di grande esperienza. La presenza di Hakan Çalhanoğlu è stata fondamentale per lui, così come lo era stato Marcelo Brozović in passato. Due riferimenti importanti, dai quali ha cercato di apprendere il più possibile. Sa che finora non ha avuto molte occasioni per mostrare appieno le sue qualità, complice un impiego limitato e l’ingresso in campo quasi sempre dalla panchina. Ma non si è mai tirato indietro. Accettare il proprio ruolo all’interno della squadra è stato parte di un percorso che lo ha reso più maturo. Ora sente di essere pronto per prendersi maggiori responsabilità, forte della crescita avvenuta nel tempo e della fiducia nei propri mezzi.

L’incertezza sul futuro all’Inter

Sul futuro è stato esplicito: “Quando sono venuto qua l’ho fatto perché mi vedevo per tanti anni in nerazzurro e spero ancora di stare tanti anni in nerazzurro. Ma nel calcio non si sa mai. Vedremo quello che succede, ora abbiamo questi due mesi, cercheremo di dare il massimo”. E poi ancora: “Restare all’Inter per tanti anni? Sì, certo. Io ho sempre detto di essere un tifoso interista, ma non voglio stare qui a fare promesse perché tanto adesso è inutile. Penso a finire la stagione“.

