Inter su Donnarumma: cosa succede ora con Sommer e Martinez?

Sommer e Martinez sono il presente dell’Inter, ma l’ombra di Donnarumma si allunga sul 2026.

Il 2026 appare un orizzonte sfocato per l’Inter, che deve concentrarsi sulle necessità immediate della squadra. La porta sembra un settore già coperto, grazie alla crescita costante di Yann Sommer e all’attesa maturazione di Josep Martinez. La dirigenza nerazzurra ha altre priorità sul mercato e punta a rafforzare la rosa in zone strategiche del campo. L’attenzione è rivolta a rinforzi in difesa ed in attacco, dove servono innesti di qualità per mantenere alto il livello competitivo. Eppure si continua a monitorare la situazione di Gianluigi Donnarumma, nonostante la società non voglia farsi distrarre da voci lontane:a la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione.

La posizione di Donnarumma e il PSG

Il contratto che lega Donnarumma al Paris Saint-Germain terminerà nel 2026, ma per ora non ci sono stati passi concreti verso un prolungamento. Il portiere italiano ha vissuto stagioni altalenanti, alternando prestazioni di alto livello a momenti di difficoltà, anche a causa delle critiche ricevute in Francia. Il recente exploit in Champions League contro il Liverpool, con interventi decisivi ai calci di rigore, ha riportato in auge il suo status di portiere di livello internazionale. La società parigina sembra aver attenuato lo scetticismo iniziale, ma la questione economica resta centrale. Il suo ingaggio, che tra stipendio fisso e bonus tocca i 12 milioni di euro, non rende semplice una conferma automatica.

Le possibili decisioni dell’Inter

Se Donnarumma e il PSG non troveranno un accordo, l’ipotesi di un addio diventerà concreta, aprendo scenari interessanti per diversi club europei. L’Inter, pur senza considerarlo un obiettivo prioritario, non potrebbe ignorare l’occasione di mettere sotto contratto un portiere del suo calibro senza pagare il costo del cartellino. Il nuovo corso societario impone limiti precisi nelle spese per intermediari, ma la possibile disponibilità di Donnarumma a parametro zero potrebbe far riconsiderare alcune strategie. La concorrenza sarà agguerrita, con altre big pronte a inserirsi, ma il legame del portiere con l’Italia e il suo passato rossonero potrebbero rendere particolarmente suggestivo un eventuale ritorno in Serie A. Parlando di “questioni interne”, va sottolineato che anche il contratto di Sommer scade nel 2026, resta da vedere cosa succederebbe con Josep Martinez.

