Inter e Milan pronte a sfidarsi di nuovo: chi prenderà davvero il centrocampista?

Un talento argentino di proprietà del Manchester City ma che sta ben figurando in Serie A sta accendendo ulteriormente la rivalità tra Inter e Milan.

Gli intrecci tra Inter e Milan nel calciomercato sono storici, con le due squadre che spesso si trovano a competere per gli stessi obiettivi. In passato, questo ha portato a scontri diretti che hanno infiammato i tifosi, mentre in altre occasioni, trasferimenti tra le due squadre hanno cambiato il destino di entrambe. I due club meneghini, per motivi diversi, faranno tanti movimenti di mercato: l’Inter sta programmando una mini-rivoluzione con obiettivi già delineati. L’eterno derby di mercato potrebbe vivere un’altra pagina con un nuovo nome proveniente dalla Serie A. Al centro di questo possibile affare c’è un giovane regista, che in questa stagione ha saputo farsi notare con la maglia del Torino.

Ricci, il sogno nel centrocampo di Inter e Milan

L’obiettivo principale delle due squadre sembra essere Samuele Ricci, centrocampista del Torino ma le due squadre non hanno messo gli occhi solo su di lui: secondo Inter Live, l’obiettivo comune è un giocatore del Como, che ha saputo impressionare per la sua abilità nel controllo del pallone e nella gestione del gioco. Le due dirigenze sono pronte a sfidarsi per il suo acquisto, e il nome di Maximo Perrone è diventato sempre più caldo.

Perrone accende la sfida tra Inter e Milan: affare possibile

Si tratta di un centrocampista argentino in prestito dal Manchester City. Pur non avendo avuto la stessa visibilità di altri talenti, Perrone ha messo in mostra delle qualità che lo rendono ideale per il ruolo di mediano. Il suo compito in campo è impostare il gioco e dare i giusti tempi alla squadra, anche se deve ancora migliorare nella fase difensiva. Finora ha totalizzato 18 presenze e 2 assist, dimostrando ampi margini di crescita. La valutazione del giocatore è ancora contenuta, intorno ai 10 milioni di euro, cifra che non spaventa Inter e Milan, pronte a investire per lui. Se l’Inter dovesse riuscire a cedere Kristjan Asllani, l’affare potrebbe essere più semplice, con i nerazzurri pronti a contattare il Manchester City. La concorrenza tra le due squadre è già alta, ma al momento non sono ancora iniziate trattative concrete.

