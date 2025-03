Attenta Inter: la concorrenza rischia di rovinare il colpo in difesa

I nerazzurri stanno puntando diversi difensori, molti giocano in Serie A ma su uno di questi c’è una folta concorrenza.

L’Inter sta preparando una vera e propria rivoluzione la prossima estate. La nuova proprietà, infatti, ha intenzione di ridurre l’età media della squadra e abbassare il monte ingaggi. Oaktree, che ha acquisito la maggioranza del club, è disposta a investire solo su obiettivi di mercato giovani, promettenti e a un prezzo contenuto, che siano pronti a inserirsi in una squadra che mira costantemente a restare tra le prime in Italia e in Europa. In questo scenario, uno dei nomi caldi per la difesa è quello di Koni De Winter, giovane centrale del Genoa che sta facendo parlare di sé in questa stagione. Chiaramente, verranno fatti investimenti, anche corposi, anche in altri reparti.

De Winter: l’idea per il futuro della difesa nerazzurra

Le caratteristiche di Koni De Winter sembrano adattarsi perfettamente a quanto cerca l’Inter per rinforzare il reparto difensivo. Il belga, fisicamente ben strutturato e con un ingaggio basso, rappresenta una possibile scommessa interessante per la Beneamata, che potrebbe inserirlo nel suo sistema di gioco. La sua versatilità lo renderebbe ideale sia come centrale puro in un 3-5-2, sia come braccetto di destra, ruolo che sta ricoprendo Bisseck. La valutazione del giocatore, però, è aumentata vertiginosamente e il suo prezzo è passato rapidamente dai 10-15 milioni iniziali agli attuali 25-30 milioni di euro.

La concorrenza si fa serrata

L’Inter non è l’unica squadra a fare gli occhi su Koni De Winter, come evidenzia Inter Live. Il Bayern Monaco, con cui i nerazzurri si incroceranno nei quarti di finale di Champions League, ha messo nel mirino il giovane belga, così come il Borussia Dortmund, noto per investire su talenti emergenti. La concorrenza è agguerrita anche in Premier League, dove squadre come Tottenham e Manchester United potrebbero essere pronte a fare un’offerta per il difensore. Se le sue prestazioni dovessero rimanere a livelli elevati, è possibile che altri club si aggiungano alla corsa.

