Thuram in partenza? L’Inter ha già scelto il suo sostituto, gioca nella capitale

Marcus Thuram ha battuto il suo stesso record realizzativo con ancora nove giornate di Serie A da giocare. L’attaccante francese ha già raggiunto i 13 gol segnati nella passata stagione, ma non è tutto: considerando anche le competizioni europee e le coppe, ha totalizzato 16 reti, superando il totale di 15 gol dell’annata 2023-24. La sua crescita non si ferma qui, visto che ha anche guadagnato un posto fisso nella Nazionale francese, nonostante un persistente problema alla caviglia che preoccupa Inzaghi.

L’Inter prepara il rinnovo per blindare Thuram

Le prestazioni di Thuram hanno spinto la dirigenza dell’Inter a pensare al suo rinnovo contrattuale. Il presidente Marotta sta lavorando per eliminare la clausola di rescissione, attualmente fissata tra gli 85 e i 90 milioni di euro, una cifra che non ha messo in difficoltà club di grande prestigio come Paris Saint-Germain, Liverpool, Arsenal e Chelsea. Nonostante le richieste, l’intenzione dell’Inter è di mantenere il suo attaccante per il futuro. Con il suo ruolo fondamentale nella squadra, i nerazzurri vogliono evitare che il giocatore possa essere strappato da altre squadre a un prezzo vantaggioso.

Dovbyk pronto a sostituire Thuram?

In caso di addio di Thuram, l’Inter sarebbe pronta a farsi trovare pronta con il piano B. Simone Inzaghi sembra aver messo nel mirino un attaccante che gioca già in Serie A: Artem Dovbyk, lo riporta il giornalista Ihor Tsyhanyk. Il centravanti ucraino ha impressionato con 15 gol in 38 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia, nonostante una stagione non sempre convincente con la Roma. Tuttavia, non ci sono ancora conferme su una proposta ufficiale o anche solo su un primo sondaggio: la Roma sarebbe disposta ad aprire alla cessione per non meno dei 30,5 milioni pagati l’anno scorso per il giocatore.

