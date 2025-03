Ultimi mesi per Frattesi all’Inter: chi la spunterà?

I mesi decisivi per il futuro di Frattesi all’Inter stanno arrivando. Tre squadre in particolare sono pronte a contendersi l’ex Sassuolo.

La stagione dell’Inter è ancora in pieno svolgimento, ma le dinamiche di mercato non si fermano mai: la programmazione del prossimo mercato estivo è già nel vivo. Tra i giocatori più discussi in ottica futuro c’è sicuramente Davide Frattesi. Nonostante stia giocando anche più rispetto all’anno scorso, Frattesi appare destinato a dire addio a Milano perché scontento del fatto di non essere considerato un titolare: sono molteplici le squadre pronte a sfruttare la sua volontà di cambiare aria. Quella dell’ex Sassuolo potrebbe non essere l’unica grossa cessione per l’Inter.

Le offerte delle rivali italiane per Frattesi

Juventus e Roma, in particolare, hanno dimostrato un interesse costante per il centrocampista, ma non mancano altre pretendenti. La situazione di mercato si complica ulteriormente, soprattutto considerando che il prezzo fissato dall’Inter per il suo trasferimento si aggira intorno ai 30-40 milioni di euro, una cifra che potrebbe spaventare alcune squadre.

Frattesi potrebbe scegliere Napoli: il piano di Manna e Conte

L’ultima novità, arrivata direttamente dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, riguarda l’interesse concreto del Napoli per Davide Frattesi. Il club partenopeo, nonostante l’accordo già raggiunto per il rinnovo di Anguissa, è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e Frattesi è uno degli obiettivi principali. Il tecnico Conte, che ha sempre apprezzato le caratteristiche del centrocampista romano, vede in lui un elemento perfetto per il suo 3-5-2. La trattativa non sarà semplice per diversi motivi tra cui la concorrenza agguerrita e il prezzo elevato, ma il Napoli è pronto a provarci con decisione. La partita di mercato si fa quindi molto interessante, con l’Inter che, come sempre, avrà un ruolo decisivo.

