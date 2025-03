Perché l’Inter sta puntando su un giovane poco conosciuto del Boca Juniors?

Un giovane talento argentino sta attirando l’attenzione dell’Inter.

La squadra di Simone Inzaghi continua la sua corsa nelle competizioni nazionali e internazionali. Con un finale di stagione da affrontare con la massima concentrazione, l’Inter cerca di difendere il titolo di campione d’Italia e di tornare a giocarsi un’altra finale di Coppa Italia. Non solo: la qualificazione ai quarti di Champions League ha portato una ventata di entusiasmo, facendo risplendere i nerazzurri come l’unica squadra italiana ancora protagonista in Europa. Nonostante l’attenzione sia rivolta agli impegni sul campo, la dirigenza guarda anche al futuro, pronta ad affrontare il calciomercato con la necessità di rinforzare e ringiovanire la rosa. Sono arrivate anche conferme ufficiali sul fatto che la società opererà sul mercato in maniera diversa rispetto al recente passato.

Scout al lavoro

La sosta per le Nazionali si presenta come un’opportunità ideale per i club di tutto il mondo di osservare nuovi talenti, ed è esattamente ciò che sta facendo l’Inter. Il club nerazzurro ha dimostrato negli anni di essere sempre un passo avanti quando si tratta di individuare giovani promesse. La dirigenza dell’Inter non lascia nulla al caso e monitora costantemente i calciatori più promettenti in vista delle future campagne di mercato.

L’interesse per un talento argentino

Nelle ultime settimane, si è fatto largo un nome che potrebbe essere destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione: Milton Delgado, centrocampista classe 2005 del Boca Juniors. Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Jonathan Ritini, il giovane talento ha attirato l’attenzione della dirigenza interista grazie alle sue prestazioni con la Nazionale Under 20 e con il suo club. Nonostante la sua giovane età, Delgado ha già accumulato 23 presenze con la prima squadra del Boca, guadagnandosi un posto da titolare. Le sue qualità principali sono la capacità di interdizione e la visione di gioco, caratteristiche che lo rendono un mediano ideale per una squadra come l’Inter. Vedremo se i nerazzurri sceglieranno di investire su di lui.

