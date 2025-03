Bastoni, quel errore che pesa: la proposta dell’opinionista spiazza

Un errore di Bastoni potrebbe costare caro all’Italia ma un opinionista lancia una proposta sorprendente che potrebbe rivoluzionare le scelte difensive di Spalletti.

La sconfitta 2-1 dell’Italia contro la Germania nella gara d’andata dei quarti di finale di Nations League ha lasciato parecchio su cui riflettere. Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, analizza la prestazione della squadra azzurra, evidenziando gli aspetti da migliorare. Nonostante gli sforzi, la partita ha messo in luce lacune tattiche che potrebbero costare caro nelle fasi decisive: è finito un giocatore dell’Inter in particolare nell’occhio del ciclone. La difesa, in particolare, ha mostrato fragilità, e la marcatura a uomo su calci piazzati ha rivelato delle problematiche che vanno risolte in vista delle prossime sfide. L’Italia dovrà rimanere concentrata, ma il cammino si preannuncia tutt’altro che facile.

La difesa azzurra sotto la lente: chi manca nel reparto?

Nel cuore della difesa azzurra, alcuni errori decisivi hanno compromesso il risultato. Un episodio chiave arriva con il gol del pareggio tedesco, quando Bastoni non riesce a fermare il dialogo tra gli attaccanti avversari, perdendo poi la marcatura su Kleindienst. Un errore che ha messo in evidenza quanto ancora manchi una solidità totale in difesa, soprattutto contro squadre come la Germania che capitalizzano ogni errore. Anche la scelta di marcare a uomo su calci piazzati si è rivelata problematica, una strategia che, dopo i gol subiti dalla Francia, ha generato ulteriori dubbi sulla tenuta difensiva. Spalletti dovrà riflettere attentamente sulla gestione del reparto e sulle scelte per le prossime partite.

La possibile soluzione

Nel mezzo delle difficoltà, emerge una soluzione che potrebbe essere decisiva per il futuro dell’Italia: Francesco Acerbi. Nonostante l’età avanzata, il difensore dell’Inter continua a dimostrarsi uno dei migliori specialisti nella marcatura di attaccanti fisici: se l’Italia non riuscirà a rimontare contro i tedeschi domenica, finirà nel girone di qualificazione ai Mondiali con la Norvegia di Haaland. Condò sottolinea come Acerbi abbia già vinto due confronti diretti con il norvegese, nella finale di Champions League di Istanbul e nel match tra City e Inter di settembre. La sua esperienza potrebbe rivelarsi fondamentale anche per migliorare il rendimento di Bastoni che denota ancora diverse pecche nel giocare come perno centrale di una difesa a tre.

