Inter in allarme: guaio in attacco? Cosa filtra su Lautaro, Dumfries e sugli esterni

L’Inter attende risposte sugli infortunati: Dimarco e Thuram verso il rientro, ma un grosso dubbio preoccupa Inzaghi.

La pausa per le nazionali offre all’Inter l’occasione di concentrarsi su un aspetto cruciale in vista della ripresa del campionato: il recupero degli infortunati. Lo staff medico e tecnico sta seguendo con attenzione i giocatori che hanno accusato problemi fisici nelle ultime settimane, con l’obiettivo di avere la rosa quasi al completo per la sfida contro l’Udinese. Oggi, buone notizie sono arrivate per Simone Inzaghi, con Federico Dimarco che ha svolto parte della seduta con il gruppo. Anche Nicola Zalewski e Matteo Darmian hanno lavorato sul campo, segnale positivo in ottica della loro disponibilità per il prossimo impegno. Le ansie però riguardano un giocatore che ha accusato strani problemi con la sua nazionale.

Attesa per Lautaro e Dumfries, attesa per gli esami

Se alcuni giocatori sembrano vicini al rientro, altri destano maggiore preoccupazione. Dumfries e Lautaro Martinez, costretti a lasciare in anticipo i ritiri delle rispettive nazionali a causa di problemi muscolari, torneranno a Milano nelle prossime ore. Le loro condizioni restano un’incognita, con lo staff medico che ha già programmato esami specifici per lunedì. Le terapie sono già iniziate, ma la loro presenza contro l’Udinese dipenderà dai risultati degli accertamenti. Inzaghi spera di poter contare almeno sull’argentino, pedina fondamentale nel reparto offensivo.

Thuram pronto a rientrare, Inter con l’attacco a metà?

Come riporta Sky Sport, Darmian e Zalewski dovrebbero tornare in gruppo tra martedì e mercoledì prossimo e quindi non dovrebbero esserci problemi in vista della gara con l’Udinese. Anche Marcus Thuram sembra destinato ad allenarsi regolarmente e ad essere a disposizione per la ripresa del campionato. Questo non risolve però i dubbi sull’attacco, visto che la possibile assenza del capitano argentino rischia di complicare le scelte del tecnico. Con Taremi non ancora al top della condizione, potrebbe toccare ad Arnautovic giocare contro i friulan. Le prossime ore saranno decisive per capire se il tandem titolare potrà essere schierato o se Inzaghi dovrà trovare soluzioni alternative.

Leggi l’articolo completo Inter in allarme: guaio in attacco? Cosa filtra su Lautaro, Dumfries e sugli esterni, su Notizie Inter.