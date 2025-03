L’Inter lo voleva, ma ora tutto cambia: colpo di scena sul mercato

Dopo settimane di trattative, l’Inter rischia di perdere uno dei suoi principali obiettivi di mercato. Un accordo segreto potrebbe cambiare tutto.

L’Inter ha seguito con attenzione lo sviluppo della trattativa per Nico Paz, sperando di inserirsi nella corsa al talento argentino. Il centrocampista di proprietà del Como ma che può essere ricomprato dal Real Madrid ha attirato l’interesse di diversi club, ma la società nerazzurra sembrava pronta a fare un passo concreto. Le voci su un possibile inserimento dell’Inter avevano acceso l’entusiasmo dei tifosi, convinti che il club potesse piazzare un colpo importante per il futuro. Tuttavia, la strada si è complicata a causa di un accordo strategico che sta prendendo forma lontano da Milano; per questo motivo l’Inter pensa anche ad alternative meno conosciute.

La mossa del Como e del Real Madrid

Nelle ultime settimane, i contatti tra il Como e il Real Madrid si sono intensificati, portando a una soluzione che rischia di chiudere le porte all’Inter. Il club lariano ha messo sul tavolo una proposta che garantisce un piano chiaro per la crescita del giocatore. Secondo Tuttomercatoweb, il Real Madrid avrebbe accettato di rinunciare alla recompra fissata a 9 milioni, a condizione che Nico Paz resti al Como per un’altra stagione. Questo significa che il giovane argentino potrà continuare a maturare in Serie A, in un ambiente meno pressante rispetto alla capitale spagnola, con la prospettiva di un ritorno in maglia blanca in futuro.

L’Inter rischia di restare a mani vuote

Il patto tra Real Madrid e Como lascia poche speranze all’Inter, che rischia di dover rinunciare definitivamente all’idea di portare Nico Paz a Milano. Il trasferimento alla corte di Fabregas si configura sempre di più come un prestito biennale mascherato: il Como avrà il compito di valorizzare il giocatore prima del ritorno alla base. Per la squadra nerazzurra, che aveva visto nel centrocampista un possibile rinforzo per il futuro, la situazione si complica notevolmente.

Leggi l’articolo completo L’Inter lo voleva, ma ora tutto cambia: colpo di scena sul mercato, su Notizie Inter.