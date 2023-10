Curioso siparietto andato in onda tra Arnautovic, Calhanoglu e Thuram su Instagram

Simpatico siparietto social andato in scena tra tre giocatori dell‘Inter. Marko Arnautovic ha condiviso un messaggio di buona ofrtua ad Hakan Calhanoglu in vista della partita di domani tra la sua Turchia e la Croazia: «Ti auguro il meglio, fratello, per la partita di domani».

Il centrocampista turco ha condiviso la storia su Instagram taggando anche il compagno Marcus Thuram: «Fratello, mi sa che dobbiamo parlare». Arnautovic ha replicato con un eloquente: «Dobbiamo assolutamente parlare». La risposta di Thuram non è tardata ad arrivare: il francese ha replicato con tante emoji sorridenti.

