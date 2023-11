L’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic torna tra i convocati proprio per la partita che si gioca nel suo paese natale.

Insieme a Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa anche Marko Arnautovic; ecco le sue parole su Salisburgo-Inter di domani. “Sto bene. Sono state sei settimane, un periodo difficile per me, non solo fisicamente ma anche mentalmente perché non sono abituato a questa situazione. Adesso sono ritornato e ho grande voglia, voglio aiutare la squadra”.

La concorrenza

“Se l’allenatore mi mette in campo, faccio del mio meglio per aiutare la squadra. Noi davanti abbiamo un attacco molto forte. Giocherà chi lo merita”.

Marko Arnautovic

Le sensazioni

“È una partita con tanta emozione per me, anche se non è la mia città siamo comunque in Austria. Però sono venuto qui per vincere la partita. Qui ci sono tanti amici, ma quando si gioca si fa tutto per vincere. E noi siamo venuti qui per vincere. Le emozioni sono tante. Prima e dopo la partita siamo tutti amici, ma poi cerchiamo tutti di vincere. Vogliamo qualificarci alla prossima fase della Champions. Il Salisburgo è una squadra molto buona, giovane e con un buon allenatore. Negli ultimi anni ha dato grandi soddisfazioni ai suoi tifosi, ma noi vogliamo vincere”.

Il momento dell’Inter

“Non posso dire che siamo i più forti. Noi facciamo le nostre cose di settimana in settimana, col mister che ci dà le tattiche e il resto ogni giorno. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma il campionato è appena iniziato. La strada è ancora lunga, ma siamo preparati per tutto”.

L’articolo Arnautovic: “Sto bene ma non ero abituato a questa situazione, loro sono forti ma vogliamo vincere” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG