Marko Arnautovic è ufficialmente tornato all’Inter. Queste le sue prime parole da nuovo giocatore nerazzurro

Marko Arnautovic fa ritorno all’Inter dopo 13 anni. Ufficiale il trasferimento di mercato dell’attaccante, che arriva dal Bologna. Queste le sue prime parole ai canali ufficiali nerazzurri.

PAROLE – «Sono contentissimo e felicissimo. Per me è un grande onore giocare ancora per l’Inter. 13 anni fa ho iniziato, ero più tifoso che giocatore. Adesso sono qua per aiutare la squadra e vincere qualcosa. Voglio vincere qualcosa perché qua all’Inter si deve vincere. Sono contentissimo».

L’INTERVISTA COMPLETA DI ARNAUTOVIC ALL’INTER

