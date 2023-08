Calciomercato Juve: un club cerca il sorpasso per Kaio Jorge. I dettagli legati al futuro dell’attaccante brasiliano

Come riferito da Calciomercato.com, Kaio Jorge è conteso da Cagliari e Frosinone, con il calciomercato Juve che valuta se tenere l’attaccante in rosa oppure mandarlo in prestito per garantirgli maggiore minutaggio.

Intanto, il club sardo sta cercando il sorpasso sui ciociari per il brasiliano: Petagna, altro obiettivo, è diventato una seconda scelta al momento nelle gerarchie in attacco.

The post Calciomercato Juve: un club cerca il sorpasso per Kaio Jorge. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG