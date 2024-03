L’ex difensore Salvatore Aronica ha detto la sua sul big di stasera che si giocherà a San Siro.

L’Interista ha intervistato Salvatore Aronica per parlare di Inter-Napoli e dell’eliminazione dalla Champions League dei nerazzurri. “Il Napoli ha necessità di ripartire in fretta perché l’unico obiettivo stagionale è rimasto quello della qualificazione alle coppe europee. Deve azzerare la delusione per l’eliminazione di martedì e ricominciare”.

Sul match di stasera

“Contro ci sarà una squadra impegnativa, la più forte del campionato ed una delle più in forma in circolazione, pur arrivando dall’eliminazione di Madrid. Ritengo che sia un banco di prova importante per fare capire a tifosi, società ed anche alla stampa che il Napoli è ancora presente per battagliare con le rivali”.

Lautaro Martinez

Sui nerazzurri

“La sconfitta con l’Atletico? Credo che sia stato solo un incidente di percorso, l’Inter ha dimostrato per tutto l’anno di essere solida, esperta, di avere grandissima qualità. I punti di vantaggio dalle dirette concorrenti dimostrano quanto di buono abbia fatto”.

La Champions League

“L’eliminazione con i Colchoneros ci sta, tutte le italiane hanno faticato, quest’anno e negli anni passati. Ho avuto la fortuna di giocare la Champions e di che fuori casa è tutto più difficile. Vedi la Lazio ed il Napoli, oltre che l’Inter. È una competizione dove di fronte ti trovi dei campioni e una partita può andare male. I nerazzurri ora devono consolidare il primato, credo che domani davanti ad i propri tifosi avrà l’umore, la voglia e l’adrenalina giusti per fare una grandissima partita”.

