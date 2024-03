L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram rivela chi sono i suoi idoli ma non solo.

Marcus Thuram è stato intervistato dai canali ufficiali dell’Inter nell’ambito del Matchdayprogramme: “Tutti i momenti che ho vissuto con un pallone tra i piedi fanno parte della mia storia, da quando da piccolo andavo in campo con mio padre a giocare al termine delle partite, ai tempi del Barcellona, alla mia prima gara da professionista allo Sochaux nel 2015. Ricordo che sono entrato più o meno all’80’, l’adrenalina era tanta ma è stato bello, è un ricordo emozionante. Al Borussia invece sono cresciuto molto come uomo e giocatore perché mi sono affacciato alle competizioni europee, ho giocato grandi partite e ho debuttato nella Nazionale maggiore“.

Marcus Thuram

I punti di riferimento

“Ronaldo era uno dei miei preferiti, i miei genitori mi hanno sempre raccontato che per farmi lasciare una coperta che mi portavo sempre dietro da piccolo mi avevano dovuto dire che l’avrebbero data a lui e solo così mi sono convinto a consegnarla! E poi c’era Adriano, mi piaceva tutto quello che faceva in campo e ho sempre sognato di essere un giorno un attaccante come lui. Fuori dal calcio? LeBron James, semplicemente il migliore“.

Date da ricordare

“La data di nascita di mio fratello Khéphren, è un punto di riferimento per me. La finale della Coppa del Mondo che abbiamo perso. È una data che rimarrà a vita, è stato molto duro perderla, è un momento che mi ha insegnato tanto. E il giorno in cui è nato mio padre”.

L’articolo Thuram: “Ho sempre sognato di essere come Adriano, Ronaldo è uno dei miei preferiti” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG