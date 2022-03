L’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene risponde piccato alle domande riguardanti il prolungamento del contratto di Dybala.

Il dirigente della Juventus Maurizio Arrivabene, prima della gara poi persa col Villareal ha parlato di Dybala e Morata ai microfoni di Sky Sport. L’a. d. motiva così il rinvio dell’incontro con gli agenti dell’argentino della scorsa settimana: “Trovo questa querelle quasi ridicola, il momento è delicato e si è preferito rimandare”.

IM_Paulo_Dybala

“Abbiamo cinque rinnovi da fare, non è una presa di posizione nei confronti di nessuno dei cinque. Richiedevamo la massima concentrazione e abbiamo rimandato tutto. La conferma di Morata è legata alla permanenza di Dybala? No, vediamo la performance giorno per giorno, Morata sta facendo cose pazzesche e sembra stia vivendo una nuova gioventù”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG