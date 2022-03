L’ex difensore Marcel Desailly si è scagliato contro il centrocampista del Manchester United Paul Pogba.

Critiche abbastanza pesanti giungono a Paul Pogba da parte dell’ex giocatore Marcel Desailly, ecco le sue dichiarazioni a beIn Sport. “Se gli permetti di fare il regista alle spalle di Ronaldo lui ne trarrà vantaggio”.

Ralf Rangnick

“Non si tirerà mai indietro nell’aiutare la squadra, ma rispetto a Fred o McTominay è molto più pigro. Sarà di certo più talentuoso, ma a volte imbroglia e non dà alla squadra quello di cui ha bisogno. Pogba non ha disciplina“. L’ex Juventus non è mai riuscito a ripetere i fasti con la maglia bianconera al Manchester United, squadra che sembra destinato a lasciare a fine stagione a parametro zero.

