Da colpo del mercato estivo, a prima cessione a gennaio. L’offerta dalla Spagna potrebbe essere presa seriamente in considerazione.

Il Milan si avvia a vivere il prossimo mercato di gennaio con la consapevolezza che qualcosa andrebbe migliorato, soprattutto se capitasse l’occasione giusta. Il Club di Via Aldo Rossi ha dimostrato di essere paziente e attenta sul mercato, sempre pronta a cogliere le opportunità che si palesano.

Le parole di Ibra non devono trarre in inganno, confessare oggi la necessità di intervenire renderebbe ogni possibile operazione più difficile e complicata. Dalla Spagna però arrivano notizie decisamente importanti che parlano di un addio un rossonero arrivato nell’ultimo mercato estivo già a gennaio.

Milan, è tempo di correre

Non c’è davvero più tempo da perdere, assolutamente. Lo impone la classifica, le ambizioni societarie e dei tifosi che non vedono di certo di buon occhio l’attuale posizione in campionato che relega i rossoneri al settimo posto, a sette lunghezze dalla Champions League. Il Milan sta iniziando a preparare in queste ore la delicata sfida di campionato di sabato prossimo contro la Juventus, una gara che si preannuncia cruciale per il prosieguo di stagione degli uomini di Fonseca. Importante esattamente come saranno poi le scelte di mercato, soprattutto per via di un’offerta dalla Spagna per un rossonero sbarcato a Milanello la scorsa estate. Dal suo futuro dipendono le prossime mosse del Club di Via Aldo Rossi.

Arrivato in estate, in partenza a gennaio

A luglio, Zlatan Ibrahimovic, nel suo ruolo di Senior Advisor del fondo RedBird, aveva esplicitamente indicato Jimenez come l’alternativa a Hernandez, menzionando anche la possibilità di farlo crescere attraverso il progetto Milan Futuro. Il sostegno di Ibrahimovic sembrava segnare un punto di svolta per Jimenez, delineandolo come una risorsa preziosa per la rosa del Milan. Il Milan deve gestire ora una situazione davvero complessa che riguarda il futuro di Jimenez, attorno al quale aumentano le voci di mercato che lo vedono vicino a una possibile cessione. Il Valencia – scrive AS – rinomato club della Liga spagnola, ha manifestato interesse nell’acquisire il giovane terzino già nella prossima finestra di trasferimento di gennaio. Sebbene la natura del possibile trasferimento sarebbe su base temporanea, a causa delle ristrettezze finanziarie del club spagnolo, ciò rappresenterebbe un’opportunità significativa per Jimenez di maturare esperienza nel calcio professionistico ad alto livello.

Zlatan Ibrahimović

La crescita nel Milan Futuro

Jimenez ha iniziato l’annata nella Serie C con il Milan Futuro, dove ha dimostrato le sue qualità nonostante le sfide incontrate dalla formazione under 23 rossonera. La sua performance, tuttavia, non ha trovato spazio in Serie A, dove non ha ancora collezionato presenze, nonostante l’assenza temporanea di Hernandez per squalifica. Questa mancanza di opportunità in prima squadra ha sollevato interrogativi sul suo effettivo utilizzo e sviluppo all’interno della squadra.

