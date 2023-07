L’Arsenal è pronta a piazzare un altro colpo in questo mercato e avrebbe chiuso l’accordo per Timber dell’Ajax

Il difensore, secondo quanto riportato da The Athletic, è atteso a Londra per le visite mediche e la firma sul contratto. L’intesa è stata trovato per una cifra di 40 milioni più 5 di bonus.

