Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha voluto parlare così su Twitter della vicenda tra Onana e l’Inter.

LE PAROLE – «L’Inter attualmente per Onana non si muove dalla richiesta di 60 milioni (tutto compreso) – le parole del giornalista – Ed è giusto così: se proprio devi rinunciare a un giocatore importante per l’idea di calcio del tuo allenatore, allora lo devi fare per una cifra altrettanto importante».

L’articolo Biasin: «Onana Ecco la posizione dell’Inter» proviene da Inter News 24.

