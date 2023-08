Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato a Sky Sport Uk dopo la vittoria della Community Shield contro il City di Guardiola

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato a Sky Sport Uk dopo la vittoria della Community Shield contro il City di Guardiola. Le sue dichiarazoni:

«Non potrebbe esserci cosa migliore che vincere un trofeo a Wembley contro la squadra migliore al mondo… Specialmente nel modo in cui l’abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo avuto grandi occasioni, ma non avendole raccolte non sapevamo come sarebbe potuta andare. Abbiamo però preso le giuste scelte, trovato un po’ di slancio e convincimento che ci ha permesso di pareggiare prima e vincere ai rigori»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG