Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato la sconfitta contro l’Arsenal nel Community Shield. Le sue dichiarazioni:

«Non mi sembrava che fossero successe cose per cui aggiungere otto minuti. Ma chi fa le regole non si confronta con i giocatori, con gli allenatori… Ora le partite saranno di 100 minuti. Immaginatevi se aggiungono altro recupero per i gol e così via… Domattina siamo ancora qui a giocare! Abbiamo comunque affrontato una squadra straordinaria».

