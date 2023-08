Rade Krunic potrebbe presto salutare il Milan e andare in Turchia con il Fenerbahce in pressing per l’ex Empoli

Secondo quanto riportato dal giornalista turco, Yağız Sabuncuoğlu, i rossoneri potrebbero accontentare il centrocampista e accettare l’offerta del Fenerbahce per lasciarlo partire.

