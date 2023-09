Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa del ritorno dei Gunners in Champions League

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV.

PAROLE – «Domani affronteremo una buona squadra, abituata a vincere. Sarà una sfida davvero dura, ne sono sicuro. Siamo abituati a giocare contro avversari forti ogni settimana in Premier League. L’Arsenal è una squadra che deve giocare in Champions League. È stato un processo lungo, ma alla fine siamo tornati in Champions e ora dobbiamo dare il massimo. Siamo migliorati molto in questi anni, è migliorata la rosa, siamo migliorati come squadra: meritiamo di essere qui. È passato molto tempo dall’ultima volta che il club ha partecipato alla competizione, per me è la prima volta come allenatore, quindi non vedo davvero l’ora. Il nostro percorso in Champions inizia in casa. Sono sicuro che i nostri tifosi saranno davvero entusiasti e dobbiamo goderci la sfida».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG