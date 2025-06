Mario Balotelli è pronto a tornare in Serie A: dopo anni lontano dai riflettori, l’attaccante è svincolato e fa gola.

Chi pensava che il nome di Mario Balotelli fosse destinato a restare un ricordo sbiadito del calcio italiano, dovrà forse ricredersi. Perché, a modo suo, SuperMario continua a orbitare attorno al nostro campionato, come un pianeta imprevedibile che non ha ancora smesso di sorprendere.

Non è un mistero che le ultime stagioni siano state silenziose, quasi defilate. Prima le esperienze all’estero, poi il ritorno in patria senza però lasciare segni particolarmente profondi. E ora eccolo di nuovo svincolato, reduce dall’ultima parentesi al Genoa dove, a dire il vero, ha giocato poco e detto ancora meno.

Ecco chi prende Balotelli in serie A

Eppure, nonostante tutto, Balotelli è ancora qui. A 33 anni non è più un giovane prodigio, ma resta un attaccante con un bagaglio tecnico che in molti, nel nostro campionato, si sognano. Il punto è capire che Balotelli sarebbe, oggi, disposto a tornare in Serie A con uno spirito diverso. Non più quello del talento sregolato che si sentiva destinato a dominare il mondo, ma quello di un giocatore che ha vissuto tutte le fasi del calcio — gloria, critiche, alti e bassi — e che forse ora cerca solo un contesto dove poter essere se stesso, con meno pressioni e più concretezza.

Infatti, il nome di Balotelli sta tornando a circolare in queste ore tra gli addetti ai lavori. I contatti ci sono, le richieste anche, e non si tratta di squadre di vertice. L’idea è chiara: provare a rilanciarsi senza pretendere la luna, in un ambiente che abbia fame, ma anche la pazienza di credere in lui. Certo, resta sempre l’incognita caratteriale, la stessa che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Però c’è anche chi scommette che oggi Balotelli sia diverso, più maturo, più consapevole. La verità, come sempre, la dirà il campo.

E intanto, tra le possibili destinazioni, una in particolare inizia a prendere corpo. La Cremonese, neopromossa in Serie A, sta valutando seriamente l’opportunità. Il club grigiorosso, infatti, ha bisogno di esperienza e personalità per affrontare un campionato che sarà durissimo, e Balotelli, a costo zero, rappresenterebbe un colpo a basso rischio e potenzialmente ad alto rendimento. I discorsi sono ancora nelle fasi iniziali, ma l’idea affascina la dirigenza e non lascerebbe indifferente neanche il giocatore, che tornerebbe in una città vicina alla sua Brescia.

Senza ombra di dubbio, il ritorno di Balotelli in Serie A farebbe parlare. Ma questa volta, più che di proclami e titoli a effetto, servono solo minuti giocati e gol segnati. E forse, per uno come lui, potrebbe essere davvero l’ultima occasione per riscrivere il finale.