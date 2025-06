Fabrizio Romano aggiorna sulla trattativa di mercato che riguarda anche l’Inter: è addio ai nerazzurri, c’è l’Arsenal nel suo futuro

Il Fluminense agli ottavi con la possibilità di giocarsi ai quarti di finale la rivincita con il Manchester City. È questo il tabellone toccato in sorte all’Inter dopo aver chiuso il girone al primo posto con il successo contro il River Plate.

Una partita che ha messo in risalto le capacità realizzative di Pio Esposito, promosso a pieni voti dopo questi primi scorci di nerazzurro. Le buone prestazioni del 20enne (appena compiuti) di Castellammare di Stabia stanno facendo riflettere Chivu e la dirigenza dell’Inter: giusto mandarlo un altro anno in prestito a farsi le ossa e giocare con continuità o dargli fiducia e tenerlo in rosa come alternativa a Lautaro Martinez e Thuram?

La bilancia al momento pende dalla parte della conferma, anche se con il mercato aperto fino alla fine di agosto tutto può ancora cambiare. Cambia, intanto, il futuro di uno degli obiettivi principali dell’Inter: si parla della difesa, altro reparto dove i nerazzurri sono chiamati ad intervenire in maniera importante, ringiovanendo una rosa che è molto avanti come età media. Ecco allora l’idea di puntare su profili giovani, come Giovanni Leoni (appena 18 anni) o Cristhian Mosquera (21 anni). Per il centrale del Valencia però l’affare sembra essere ormai sfumato.

Inter, niente Mosquera: accordo con l’Arsenal, le alternative

Per lo spagnolo, infatti, è forte il pressing dell’Arsenal come riferisce Fabrizio Romano. Secondo l’esperto di calciomercato, i Gunners e Mosquera hanno già trovato un accordo per un contratto fino al 30 giugno 2030 e lavorano ora all’intesa totale con il Valencia.

Il club spagnolo ha la necessità di vendere il giocatore in questa finestra di mercato per evitare di perderlo a zero tra un anno visto il contratto fino al 2026. l’Inter puntava proprio su questa scadenza per acquistare il 21enne a zero il prossimo anno, ma l’inserimento inglese ha fatto saltare i piani nerazzurri e messo fine alle speranze.

Tutto lascia pensare che nei prossimi giorni Arsenal e Valencia troveranno l’accordo e che Mosquera si aggregherà alla squadra di Arteta. L’Inter dovrà quindi puntare su altri obiettivi e c’è un nome in cima all preferenze nerazzurre: Giovanni Leoni. Il giovanissimo centrale del Parma è un altro profilo particolarmente ambito nel calciomercato: oltre all’Inter, il suo nome è finito sul taccuino anche del Milan e nei prossimi giorni si profila un intenso derby di mercato con i ducali che proveranno a resistere per rimandare di un anno la cessione del 18enne.