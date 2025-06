L’Inter è al lavoro per garantire una squadra rinforzata e più giovane a Chivu: il prezzo è fatto, ora tocca a Marotta chiudere il colpo

Missione mondiale e non si tratta soltanto del torneo che l’Inter sta onorando negli Stati Uniti. Chivu e i suoi ragazzi hanno stacco il passo per gli ottavi da primi e lunedì affronteranno i brasiliani del Fluminense per entrare tra le prime otto squadra al mondo.

L’obiettivo, lo ha ribadito ancora giovedì notte l’allenatore nerazzurro, è andare più avanti possibile e la squadra culla il sogno di prendersi la rivincita alzando al cielo un trofeo, quello che nella stagione ‘tradizionale’ non è riuscita a fare. Nel frattempo però Marotta e Ausilio continuano a lavorare sul mercato e sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra.

In particolare potrebbe nascere un asse caldo con il Galatasaray, con il quale continuano i contatti per Calhanoglu: i turchi vogliono il centrocampista e lo stesso ex Milan è desideroso di vestire la maglia del club per il quale faceva il tifo da bambino. Per esaudire questo desiderio servirà però trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda per quel che riguarda l’aspetto economico e, finora, tra Inter e Galatasaray la distanza non è stata minima.

Proprio dalla Turchia però potrebbe arrivare anche un rinforzo per i nerazzurri: non un nome nuovo, visto che se n’è parlato anche nelle scorse settimane.

Inter, occhi in Turchia: servono 35 milioni

Si tratta di Barış Alper Yılmaz, 25 anni, attaccante in forza al Galatasaray al quale è legato da un contratto fino al 2027. Capace di giocare su entrambi le fasce, ma anche come punta centrale atipica, Alper Yilmaz è reduce da una stagione ottima.

Dodici gol in trentadue partite di campionato, Yilmaz è da un po’ di tempo sotto osservazione da parte dell’Inter e, stando a quanto riportato dal portale turco Fanatik, negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti. La novità è rappresentato dal prezzo fissato dai turchi: 35 milioni di euro. Una cifra importante che i nerazzurri vorrebbero limare per poter procedere nella trattativa.

Al momento l’idea Alper Yilmaz è slegata da Calhanoglu, anche se le cifre dei due affari potrebbero anche avvicinarsi, rendendo di fatto possibile una trattativa comune. Di questo potrebbe parlarsi nei prossimi giorni tra le due società, sempre che da Milano arrivi la decisione di puntare con convinzione sull’esterno del Galatasaray e della Nazionale turca.