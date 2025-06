Un colpo a sorpresa che rinforza l’attacco nerazzurro: l’Inter trova il nuovo bomber per Chivu, senza bisogno dell’uscita di Taremi

Il nuovo bomber che l’Inter tanto attende potrebbe già essere tra le fila nerazzurre. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per rinforzare il fronte offensivo di Chivu: con l’uscita di Correa e Arnautovic, e la momentanea indisponibilità di Taremi – ancora bloccato in Iran a causa dei conflitti nel suo paese d’origine – il nuovo tecnico del club meneghino è alle prese con una rosa corta soprattutto nel reparto avanzato. La “ThuLa” è indispensabile, ma non può reggere da sola il peso dell’intero reparto offensivo.

Marotta e Ausilio sono in cerca di soluzioni alternative per dare un rodaggio necessario alla formazione di Chivu. L’Inter ha individuato in Bonny, attaccante in forza al Parma, una valida alternativa per dare maggiore profondità al comparto offensivo. Il centravanti francese non sarà l’unico rinforzo in entrata, il club valuta altre soluzioni in Italia come all’estero, ma a stravolgere i piani del mercato interista ci ha pensato Pio Esposito, il più giovane dei fratelli, che ha infiammato il Lumen Field contro il River Plate.

Alla prima da titolare, il giovane attaccante dell’Inter, che oggi compirà 20 anni, ha aperto le marcature contro gli argentini, siglando la sua prima rete in nerazzurro: “È stato il giorno più emozionante della mia vita“, ha raccontato nel post partita contro il River. La scorsa stagione Pio Esposito è andato in prestito allo Spezia dove ha conquistato il titolo di capocannoniere della Serie B: un riconoscimento che già denota il fiuto per il gol.

L’Inter si tiene stretto Pio Esposito: il nuovo bomber è già in casa

La prestazione contro il River Plate ha incantato il mondo nerazzurro. Pio Esposito non si è limitato a mostrare il proprio valore esclusivamente in termini realizzativi, ma ha dato un forte impatto anche come aiuto alla manovra, portandosi a casa anche il premio di Man of the Match della sfida. Un vero gioiello il centravanti di Castellammare di Stabia, che l’Inter dovrà cercare di tenersi stretto.

La risoluzione per dare maggiore profondità al reparto avanzato l’Inter se vla ritrova direttamente in casa. Il più giovane dei fratelli Esposito non si è solo preso la scena negli Stati Uniti, ma anche nell’ambiente interista: oltre ai fratelli, Salvatore e Sebastiano, che hanno dedicato al più giovane dei commoventi post social, anche Cristian Chivu sta coccolando il gioiellino classe 2005 che conosce dalla stagione 2018-19, avendoci già lavorato nell’under 14. In questo scenario le riflessioni sul futuro di Pio Esposito sono inevitabili.

Pio resterà con Chivu. L’Inter non ha assolutamente intenzione di privarsi di un giovane di qualità tra l’altro già presente in rosa. La società sembra aver deciso ancor prima della sfida con il River, e la prestazione d’eccellenza è stata solo una conferma di ciò che l’Inter aveva ben chiaro. Nessun prestito per il 20enne e nessun acquisto in attacco: toccherà ad Esposito e Bonny aiutare la Thu-La a fare i gol necessari per tornare a vincere.